В столице объявлен конкурс на закупку 300 электроавтобусов стоимостью 32 млрд рублей
ГУП «Мосгортранс» объявил конкурс на поставку 300 электроавтобусов и системы зарядки для них.
В соответствии с документацией, максимальная цена контрактов, каждый из которых подразумевает поставку по 100 электроавтобусов и их дальнейшее сервисное обслуживание на протяжении 15 лет, составляет 10 млрд 548,8 млн рублей, 10 млрд 549,1 млн рублей и 10 млрд 787 млн рублей.
Заявки принимаются до 30 января, аукцион пройдет 8 февраля, сообщает «Интерфакс».
Низкопольные автобусы вмещают до 85 пассажиров. Они оснащены климат-контролем, камерами видеонаблюдения, спутниковой навигацией, USB-разъемами для подзарядки смартфонов.
Интерес к аукциону уже проявили такие крупные автопроизводители, как ГАЗ и «КАМАЗ».
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии