В столице объявлен конкурс на закупку 300 электроавтобусов стоимостью 32 млрд рублей

ГУП «Мосгортранс» объявил конкурс на поставку 300 электроавтобусов и системы зарядки для них.

В соответствии с документацией, максимальная цена контрактов, каждый из которых подразумевает поставку по 100 электроавтобусов и их дальнейшее сервисное обслуживание на протяжении 15 лет, составляет 10 млрд 548,8 млн рублей, 10 млрд 549,1 млн рублей и 10 млрд 787 млн рублей.

Заявки принимаются до 30 января, аукцион пройдет 8 февраля, сообщает «Интерфакс».

Низкопольные автобусы вмещают до 85 пассажиров. Они оснащены климат-контролем, камерами видеонаблюдения, спутниковой навигацией, USB-разъемами для подзарядки смартфонов.

Интерес к аукциону уже проявили такие крупные автопроизводители, как ГАЗ и «КАМАЗ».