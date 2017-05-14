В столице началась акция протеста против сноса пятиэтажек

В столице на проспекте Сахарова начался митинг против программы реновации, которая предполагает снос пятиэтажных домов.

Организаторам акции было дано разрешение на проведение митинга с количеством участников до пяти тысяч человек. Как сообщает Meduza, за полчаса до начала митинга на месте его проведения собралось около 3,5 тысяч человек.

В феврале этого года мэр Москвы Сергей Собянин объявил о сносе всех пятиэтажек в столице. В настоящее время законопроект, регламентирующий действия властей, находится на рассмотрении Госдумы. Документ приняли в первом чтении, однако ко второму чтению в него будут внесены существенные поправки.