В столице началась акция протеста против сноса пятиэтажек
В столице на проспекте Сахарова начался митинг против программы реновации, которая предполагает снос пятиэтажных домов.
Организаторам акции было дано разрешение на проведение митинга с количеством участников до пяти тысяч человек. Как сообщает Meduza, за полчаса до начала митинга на месте его проведения собралось около 3,5 тысяч человек.
В феврале этого года мэр Москвы Сергей Собянин объявил о сносе всех пятиэтажек в столице. В настоящее время законопроект, регламентирующий действия властей, находится на рассмотрении Госдумы. Документ приняли в первом чтении, однако ко второму чтению в него будут внесены существенные поправки.
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