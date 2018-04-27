В столице Коми уронили «рубль»
Неизвестные вандалы разбили установленный в Сыктывкаре памятник российской национальной валюте.
Злоумышленники разбили стеклянное ограждение, повредили пьедестал (на нем появилась трещина) и сбросили с него «рубль».
Размер ущерба оценивается экспертами. Полиция занялась поисками вандалов и выяснением причин произошедшего, сообщает «ФедералПресс».
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