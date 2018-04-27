В столице Коми уронили «рубль»

Неизвестные вандалы разбили установленный в Сыктывкаре памятник российской национальной валюте.

Злоумышленники разбили стеклянное ограждение, повредили пьедестал (на нем появилась трещина) и сбросили с него «рубль».

Размер ущерба оценивается экспертами. Полиция занялась поисками вандалов и выяснением причин произошедшего, сообщает «ФедералПресс».

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