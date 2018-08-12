В столице грабитель ранил двоих полицейских
Грабитель при попытке задержания ранил ножом двоих полицейских. Инцидент произошел на Волгоградском проспекте в Москве.
Один сотрудник правоохранительных органов получил резаную рану переносицы и повреждение слезного мешка. Он проходит лечение амбулаторно.
Второму полицейскому преступник нанес удар ножом в область шеи, сейчас пострадавший находится в реанимации. Его состояние оценивается как стабильное, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».
Ночью 11 августа злоумышленник проник в магазин на Волгоградском проспекте. При попытке задержания он оказал сопротивление. Мужчина также находится в больнице.
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