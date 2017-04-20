В столице Египта установили памятник Пушкину

В Каире открыт памятник Пушкину. Это третий монумент поэту, установленный в Египте, но первый – в общественном месте, посещаемом тысячами человек.

Памятник установлен в парке «Эль-Хуррия» («Свобода»). По словам заместителя министра культуры Египта Иман Неги, лучшего места для монумента «эмиру мировой поэзии» и популяризации его имени в стране не найти, сообщает ТАСС.

Инициатива установки памятника принадлежит египетской Ассоциация выпускников российских вузов и Российскому центру науки и культуры (РЦНК). Церемонию его открытия посетили посол России в Египте Сергей Кирпиченко, губернатор Каира, а также представители факультетов русского языка крупнейших вузов страны – Каирского университета и «Айн-Шамс».