В столице Дании появится памятник Пушкину
В Копенгагене 6 июня состоится открытие памятника русскому поту Александру Пушкину.
В это день в Дании будет праздноваться День русского языка и день рождения поэта.
Церемония открытия пройдет в Королевской Библиотеке. На ней будут присутствовать члены королевской семьи, депутаты датского парламента, министр культуры и представители Россотрудничества, передает «Интерфакс».
Это не первый памятник Пушкину, устанавливаемый за пределами России. Подобные монументы есть в Испании, Китае, Франции и ряде других стран
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