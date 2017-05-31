В столице Дании появится памятник Пушкину

В Копенгагене 6 июня состоится открытие памятника русскому поту Александру Пушкину.

В это день в Дании будет праздноваться День русского языка и день рождения поэта.

Церемония открытия пройдет в Королевской Библиотеке. На ней будут присутствовать члены королевской семьи, депутаты датского парламента, министр культуры и представители Россотрудничества, передает «Интерфакс».

Это не первый памятник Пушкину, устанавливаемый за пределами России. Подобные монументы есть в Испании, Китае, Франции и ряде других стран