В столице Чукотки уничтожат всех бездомных животных

Из-за опасности распространения бешенства в Анадыре, Чукотский край, власти города приняли решение об уничтожении всех бездомных животных.

Безнадзорным признается любое животное, находящееся на улице без поводка и присмотра владельца. С 25 апреля начнется настоящая охота во всех районах города, отмечает Lenta.ru.

С начала 2017 года на территории городского округа зафиксировано три случая бешенства лис. За три месяца от нападений бродячих собак в Анадыре пострадало более 20 человек.

Бешенство - опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства. Вирус вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжелые нарушения.