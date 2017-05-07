В столице Аргентины появится площадь Российской Федерации
Заксобрание Аргентины одобрило проект закона о создании площади России на севере Буэнос-Айреса.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Координационного совета российских соотечественников в Аргентине Сильвану Ярмолюк, площадь появится в районе Бельграно, где проживают граждане с доходами выше среднего. Она подчеркнула, что российская сторона внесла это предложение еще четыре года назад.
По словам автора данной инициативы, депутата Каролины Эстебарена, цель создания площади Российской Федерации - «способствовать укреплению существующих между Россией и Аргентиной связей».
Составители законопроекта отмечают, что в настоящее время в Аргентине проживает около 300 тысяч россиян, что является самым высоким показателем в Южной Америке.
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