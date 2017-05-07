В столице Аргентины появится площадь Российской Федерации

Заксобрание Аргентины одобрило проект закона о создании площади России на севере Буэнос-Айреса.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Координационного совета российских соотечественников в Аргентине Сильвану Ярмолюк, площадь появится в районе Бельграно, где проживают граждане с доходами выше среднего. Она подчеркнула, что российская сторона внесла это предложение еще четыре года назад.

По словам автора данной инициативы, депутата Каролины Эстебарена, цель создания площади Российской Федерации - «способствовать укреплению существующих между Россией и Аргентиной связей».

Составители законопроекта отмечают, что в настоящее время в Аргентине проживает около 300 тысяч россиян, что является самым высоким показателем в Южной Америке.