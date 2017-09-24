В столице Афганистана террорист-смертник атаковал конвой НАТО

Террорист-смертник подорвался в афганской столице Кабул.

Как пишет «РИА Новости», целью смертника был конвой сил НАТО.

Информация о жертвах и раненых не приводится.

Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров заявил, что США намерены довести численность солдат в Афганистане до 20-25 тыс.