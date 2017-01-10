В столице Афганистана недалеко от посольства России совершен двойной теракт
В районе Дарул-Аман на юго-западной окраине Кабула один за другим прогремели два взрыва. Первый - вблизи здания бывшего управления безопасности, второй - возле телестудии парламента Афганистана.
Очевидцы утверждают, что после того как раздался первый взрыв и на месте инцидента стали собираться представители силовых структур, сработало второе взрывное устройство, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на афганские СМИ.
В районе Дарул-Аман расположены министерства внутренних и иностранных дел Афганистана, а также парламент страны и посольство России.
Информации о жертвах и пострадавших в результате взрывов пока не поступало.
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