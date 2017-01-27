Столичный ювелирный магазин ограбили на 1 млн рублей

Один из ювелирных магазинов Москвы пострадал от налета грабителей. Злоумышленники похитили драгоценности на общую сумму свыше миллиона рублей.

Инцидент произошел на улице Генерала Кузнецова. Грабителей было четверо. Угрожая продавцу оружием, они разбили витрины и забрали более 20 паллет с украшениями.

В настоящее время полиция ведет поиск преступников, возбуждено уголовное дело о разбое, передает интерне-издание «Подмосковье сегодня».

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