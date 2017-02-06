На столичный регион надвигаются арктические морозы
Синоптики прогнозируют аномальные морозы, которые придут в столичный регион уже в начале недели.
По словам директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура будет на 8-10 градусов ниже нормы.
Уже во вторник столбики термометров покажут 18-20 градусов ниже нуля. На юго-востоке Московской области ожидается до 28 градусов мороза.
Ко второй половине недели температура вернется к нормальным значениям, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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