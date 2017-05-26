Столичный суд отправил под арест еще троих подозреваемых в терроризме
Мещанский суд Москвы вынес постановление об аресте еще троих ранее задержанных выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в подготовке терактов.
Под стражей они пробудут до 5 июля. Никто из них против данной меры пресечения не возражал, передает «Интерфакс».
Один из арестованных Абдушукура Гулмирзаев заявил на суде, что подготовкой теракта занимался другой фигурант дела – Мухаммадюсуф Ашуров. «Он таскал в квартиру странные коробки, у него были друзья из Сирии, которые его информировали», - цитирует его агентство.
По данным ФСБ, арестованные готовили теракты на объектах транспортной инфраструктуры Москвы. Они входят в состав группы, связанной с запрещенной в России террористической группировкой ДАИШ.
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