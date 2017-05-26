Столичный суд отправил под арест еще троих подозреваемых в терроризме

Мещанский суд Москвы вынес постановление об аресте еще троих ранее задержанных выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в подготовке терактов.

Под стражей они пробудут до 5 июля. Никто из них против данной меры пресечения не возражал, передает «Интерфакс».

Один из арестованных Абдушукура Гулмирзаев заявил на суде, что подготовкой теракта занимался другой фигурант дела – Мухаммадюсуф Ашуров. «Он таскал в квартиру странные коробки, у него были друзья из Сирии, которые его информировали», - цитирует его агентство.

По данным ФСБ, арестованные готовили теракты на объектах транспортной инфраструктуры Москвы. Они входят в состав группы, связанной с запрещенной в России террористической группировкой ДАИШ.