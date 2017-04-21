В столичных школах будут «глушить» сотовую связь на экзаменах
Перед сдачей школьниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) в московских школах установят «глушилки» мобильной связи.
Устройствами будут снабжены не все образовательные учреждения. Точный их список в настоящее время согласовывается.
Основной этап ЕГЭ будет проходить с 20 мая по 1 июля. Экзамен в общей сложности будут сдавать 747 тысяч школьников, передает НСН.
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