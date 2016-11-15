В столичных маршрутках тестируют бесплатный Wi-Fi
В московских маршрутках начали проводить тестирование бесплатного Wi-Fi. К беспроводной сети стали подключать маршрутные автобусы, работающие по госконтракту.
В данный момент идет работа по установке соответствующего оборудования в новые транспортные средства, в некоторых беспроводная сеть уже действует,- сообщает «Информинг».
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