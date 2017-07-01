В столичных аэропортах из-за непогоды задержали 450 рейсов
В Москве из-за непогоды задержали 450 авиарейсов и 41 вовсе отменили.
Утром, в 06:30 по московскому времени, в аэропорту Домодедово было перенесено 179 рейсов и два полностью отменили. В столичном Шереметьево задержали 270 рейсов, 39 отменили.
Во Внуково, как сообщает ТАСС, задержан один рейс.
Накануне Росавиация сообщила о задержке 130 рейсов в связи с ухудшением метеоусловий.
Ранее МЧС предупредила о ливне, граде и усилении ветра до 19-24 м/с в Москве и области.
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