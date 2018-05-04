Столичные «зебры» снабдили граффити

В Москве у полутора десятков пешеходных переходов появились предупреждающие надписи.

Они призывают быть внимательнее при переходе проезжей части, снимать наушники, смотреть по сторонам и брать детей за руки. Надписи были нанесены Центром организации дорожного движения. Акция проводилась совместно с управлением ГИБДД по Москве, сообщает РИА «Новости».

Авторы идеи полагают, что подобные мероприятия помогут снизить количество ДТП.