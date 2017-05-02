Столичные власти опубликовали список хрущевок под снос
Московские власти опубликовали список пятиэтажек, жители которых примут участие в голосовании на включение в программу реновации.
Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что в перечень включены более четырех с половиной тысяч домов. Две трети их жителей поддерживают программу реновации.
Голосование будет проводиться с 15 мая по 15 июня. «Если все собственники или наниматели квартиры не приняли участие в голосовании, их квартира учитывается при подведении итогов, как квартира, проголосовавшая «за» включение дома в проект программы реновации», - цитирует ТАСС сообщение мэрии.
Следующая новость В Москве задержали мужчину с противотанковыми минами
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии