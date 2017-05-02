Столичные власти опубликовали список хрущевок под снос

Московские власти опубликовали список пятиэтажек, жители которых примут участие в голосовании на включение в программу реновации.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что в перечень включены более четырех с половиной тысяч домов. Две трети их жителей поддерживают программу реновации.

Голосование будет проводиться с 15 мая по 15 июня. «Если все собственники или наниматели квартиры не приняли участие в голосовании, их квартира учитывается при подведении итогов, как квартира, проголосовавшая «за» включение дома в проект программы реновации», - цитирует ТАСС сообщение мэрии.