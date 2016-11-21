Столичные полицейские задержали группу квартирных мошенников
Сотрудниками столичных правоохранительных органов задержана группа лиц, подозреваемых в мошенничестве с жильем.
Они подозреваются в незаконной продаже квартиры в Зеленограде, принадлежавшей инвалиду. Самого хозяина недвижимости мошенники обманом вывезли в Липецкую область. К настоящему моменту сделка признана незаконной, квартира возвращена владельцу.
В составе преступной группы один россиянин и четверо выходцев из ближнего зарубежья. При обыске у них были обнаружены поддельные документы и свидетельства на жилье в столице и Липецкой области, а также боеприпасы, сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
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