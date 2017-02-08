Столичные подразделения ПВО привели в высшую степень боеготовности

Подразделения ПВО, в задачи которых входит оборона Москвы и центрального промышленного района приведены в высшую боеготовность в рамках внезапной проверки в ВКС.

«Для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты», - цитирует РИА «Новости» сообщение Минобороны России.

Личный состав дивизионов «С-300», «С-400» и «Панцирь-С», поднятый по тревоге, совершил марши на запасные позиции и к местам погрузки техники на железнодорожные платформы для отправки в назначенные районы. В ходе учений военнослужащие отработали нормативы по преодолению участков зараженной местности и отражению нападения диверсантов.

После прибытия в заданные районы они приступили к развертыванию техники и заступили на боевое дежурство.