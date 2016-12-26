Столичному военному училищу присвоят имя Валерия Халилова

Московскому военно-музыкальному училищу будет присвоено имя художественного руководителя Ансамбля имени Александрова генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

Соответствующее решение принято главой Минобороны России Сергеем Шойгу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Сейчас в здании ансамбля работает оперативный штаб, где родственникам жертв катастрофы Ту-154, в которой погибли артисты коллектива, оказывают всю необходимую помощь.