Столичному военному училищу присвоят имя Валерия Халилова
Московскому военно-музыкальному училищу будет присвоено имя художественного руководителя Ансамбля имени Александрова генерал-лейтенанта Валерия Халилова.
Соответствующее решение принято главой Минобороны России Сергеем Шойгу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз ведомства.
Сейчас в здании ансамбля работает оперативный штаб, где родственникам жертв катастрофы Ту-154, в которой погибли артисты коллектива, оказывают всю необходимую помощь.
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