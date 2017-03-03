В столичном ТЦ задержали мужчину с похожим на гранату предметом

Сотрудники полиции задержали в одном из торговых комплексов в центре Москвы мужчину, угрожавшего взорвать гранату.

Инцидент произошел на Бакунинской улице. По словам очевидцев, злоумышленник ворвался в учреждение, выдающие микрокредиты, и заявил, что у него при себе граната. Всех присутствовавших он объявил своими заложниками.

Один из свидетелей происшествия рассказал ТАСС, что у мужчины в руках был предмет, напоминавший своим видом гранату.

В пресс-службе столичного главка МВД агентству подтвердили факт инцидента, но не уточнили подробностей.

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