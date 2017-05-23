В столичном театре «Гоголь-центр» проходят обыски

Сотрудники Следственном комитета проводят обыски в здании театра «Гоголь-центр» в Москве.

По предварительной информации, обыски проводят следователи в рамках уголовного дела, связанного с хищением средств.

Художественный руководитель театра Кирилл Серебренников пока не дал никаких разъяснений.

Ранее глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщал, что задолженность «Гоголь-центра» перед различными организациями составляет около 80 млн рублей.

Проверить финансовую отчетность центра также требовали депутат от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев и депутат Евгений Федоров, отмечает ТАСС.

«Гоголь-центр» — театральный центр, созданный режиссером Кириллом Серебренниковым на базе расформированного Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя.

В декабре 2013 года Глава департамента культуры Москвы Сергей Капков потребовал отменить показ фильма «Показательный процесс: История Pussy Riot» Майка Лернера и Максима Поздоровкина в «Гоголь-центре».

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