В столичном театре «Гоголь-центр» проходят обыски
Сотрудники Следственном комитета проводят обыски в здании театра «Гоголь-центр» в Москве.
По предварительной информации, обыски проводят следователи в рамках уголовного дела, связанного с хищением средств.
Художественный руководитель театра Кирилл Серебренников пока не дал никаких разъяснений.
Ранее глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщал, что задолженность «Гоголь-центра» перед различными организациями составляет около 80 млн рублей.
Проверить финансовую отчетность центра также требовали депутат от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев и депутат Евгений Федоров, отмечает ТАСС.
«Гоголь-центр» — театральный центр, созданный режиссером Кириллом Серебренниковым на базе расформированного Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя.
В декабре 2013 года Глава департамента культуры Москвы Сергей Капков потребовал отменить показ фильма «Показательный процесс: История Pussy Riot» Майка Лернера и Максима Поздоровкина в «Гоголь-центре».
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии