В столичном регионе в течение суток выпала треть месячной нормы осадков

За минувшие сутки в Москве и Подмосковье выпало 19 мм осадков в виде мокрого снега и дождя. Это составляет треть месячной нормы в ноябре.

Максимальное количество осадков было зафиксировано в столице, на базовой метеостанции на ВДНХ, рассказали «Интерфаксу в Гидрометеобюро Москвы и МО. Мокрый снег и сильные дожди прошли также в Волоколамске, Дмитрове, Егорьевске, Можайске и других городах.

Согласно прогнозу синоптиков, 8 ноября мокрый снег и дождь пройдут в столичном регионе лишь местами.