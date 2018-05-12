В столичном регионе резко возросла вероятность пожаров из-за жары

На 13 мая в Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров.

В этот день ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Ночью столбики термометров покажут 11 градусов тепла, днем воздух прогреется до 19-24 градусов.

«Погода потенциально опасна», - приводит интернет-портал «Подмосковье сегодня» сообщение Гидрометцентра России.

Такой же уровень погодной опасности объявлен в соседних с Московской областью регионах.

Ранее в Амурской области прошел сильный снегопад. Высота сугробов в отдельных районах достигла 18 сантиметров.