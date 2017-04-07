В столичном регионе накрыли подпольный цех по производству сигарет

Правоохранительные органы выявили в Москве и Московской области крупный подпольный цех по производству поддельной табачной продукции.

Сотрудники МВД выявили партию табачного контрафакта, который перевозился по железной дороге и установили места его производства и хранения. Оперативники также раскрыли и схемы сбыта поддельной продукции, которая развозилась по 40 регионам России.

Полицейские обнаружили станки по производству сигарет и папирос, изъяли полмиллиона фальшивых акцизных марок, более 10 тонн сырья и около пяти тысяч коробок готовой продукции.

В МВД России отметили что в результате операции предотвращено нанесение ущерба госбюджету на сумму более 100 миллионов рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».