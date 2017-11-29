В столичном метро запущен состав в стилистике ЧМ-2018

В Московском метро начал ходить поезд, посвященный предстоящему ЧМ-2018 по футболу.

В оформлении состава присутствует информация обо всех 11 городах, в которых пройдут матчи в рамках турнира, а также об истории соревнований.

Кроме того, в депо «Красная пресня» состоялась презентация официального плаката ЧМ-2018, на котором изображен легендарный советский вратарь Лев Яшин. Первый экземпляр плаката вручили вратарю сборной РФ Игорю Акинфееву, сообщает «ТВ Центр».