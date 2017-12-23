В столичном метро прозвучит новогоднее поздравление Владимира Путина

Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина прозвучит в московском метро и на МЦК 31 декабря.

Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В новогоднюю ночь на станциях московского метрополитена и Московского центрального кольца будет организована прямая аудиотрансляция поздравления президента России Владимира Путина», - говорится в сообщении.

Поздравление прозвучит 31 декабря в 23:50 в онлайн-режиме.

В прошлом году в столичном метро также велась трансляция новогоднего поздравления президента.