Столичное метро работает в усиленном режиме из-за ливня
Столичный метрополитен перевели в усиленный режим работы из-за сильного дождя, обрушившегося на регион, сообщили в пресс-службе подземки.
«17:30. Мосметро работает в усиленном режиме в связи с ухудшением погодных условий», — цитирует «РИА Новости» сообщение метрополитена.
Отмечается, что движение по всем линиям осуществляется штатно.
По данным синоптиков, 14 июля в столичном регионе может выпасть до 20 процентов июльской нормы осадков. Выходные, согласно прогнозу, также будут дождливыми.
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