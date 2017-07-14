Столичное метро работает в усиленном режиме из-за ливня

Столичный метрополитен перевели в усиленный режим работы из-за сильного дождя, обрушившегося на регион, сообщили в пресс-службе подземки.

«17:30. Мосметро работает в усиленном режиме в связи с ухудшением погодных условий», — цитирует «РИА Новости» сообщение метрополитена.

Отмечается, что движение по всем линиям осуществляется штатно.

По данным синоптиков, 14 июля в столичном регионе может выпасть до 20 процентов июльской нормы осадков. Выходные, согласно прогнозу, также будут дождливыми.