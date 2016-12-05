Стокгольмский арбитраж завершил слушания по спору «Нафтогаза» и «Газпрома»

Коммерческий директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил о том, что в Стокгольмском арбитражном суде завершились слушания по делу о взаимных финансовых претензиях «Нафтогаза» и «Газпрома».

«Слушания в Стокгольмском арбитраже закончились. Две недели трибунал заслушивал юридических советников, свидетелей и экспертов», - цитирует ТАСС запись, сделанную Витренко на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам коммерческого директора украинской компании, «Нафтогаз» добивается пересмотра действующего контракта на транзит газа и приведение его в соответствие с европейскими стандартами.

«После подписания контракта (в 2009 году) был принят так называемый Третий энергопакет, и условия формирования транзитных тарифов в Европе существенно изменились», - пояснил Витренко.

«Нафтогаз» требует увеличения платы «Газпромом» за транзит газа в течение 2017-2019 годов на 4 миллиарда долларов ежегодно, а также дополнительно компенсации еще 12 миллиардов долларов за транзитные поставки в период с 2010 по 2015 год.

Согласно поданному «Газпромом» в июне 2015 года встречному иску, российская сторона потребовала 31,8 миллиарда долларов за газ по принципу «бери или плати» и возврата задолженности за 2013-2014 годы, которую НАК не признает.

Слушания по спору между «Нафтогазом» и «Газпромом» проходили с 25 сентября в арбитражном суде Стокгольма.