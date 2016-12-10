В Стокгольме вручили Нобелевские премии за 2016 год

В Стокгольме прошла торжественная церемония вручения Нобелевских премий за 20016 год. Король Швеции Карл XVI Густав вручил в Стокгольмской филармонии высокие награды по медицине, физике, химии и экономике.

В области физиологии и медицины награды удостоен профессор из Японии Ёсинори Осуми за открытие механизма аутофагии - естественного процесса "самоочистки" клеток живых организмов. В разделе "физика" лауреатами стали ученые Дэвид Таулес, Майкл Костерлиц (оба - США, Великобритания) и Дункан Халдейн (Великобритания) "за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи". В сфере химии награда присуждена французу Жан-Пьеру Соважу, Фрейзеру Стоддарту (США, Великобритания) и нидерландскому ученому Бернарду Феринге за проектирование и синтез молекулярных машин.

Оливер Харт (США, Великобритания) и Бенгт Хольмстрём (Финляндия) стали лауреатами премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 2016 года за создание новых теоретических инструментов в области реальной оценки договоров между участниками бизнес-процессов.

Имя лауреата в области литературы стало главным сюрпризом этого года. Премию 13 октября присудили поэту и исполнителю Бобу Дилану "за создание поэтических образов в великой американской песенной традиции", сообщает ТАСС.

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