В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий за 2017 год

В концертном зале Стокгольма завершилась церемония вручения Нобелевских премий за 2017 год.

Как сообщает RT, король Швеции Карл XVI Густав вручил лауреатам дипломы и медали.

Премию по литературе получил британский писатель Кадзуо Исигуро. Обладателями награды по физиологии и медицине стали американцы Джефри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг. Награда по физике досталась работающему в США гражданину Германии Райнеру Вайссу и американским профессорам Барри Бэришу и Кипу Торну.

Премию по химии вручили выходцу из Германии Йоахиму Франку, Жаку Дебуши из Швейцарии и Ричарду Хендерсену из Великобритании. Профессор Ричард Талер из США получил награду за достижения в экономике.

Сумма премий составила 1 млн долларов.

Ранее в Осло вручили Нобелевскую премию мира за 2017 год. Ее удостоилась Международная кампания по запрещению ядерного оружия.