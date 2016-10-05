Сегодня в Стокгольме объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по химии. Ими стали французский ученый Жан-Пьер Соваж; британский химик, работающий в США, Фрейзер Стоддарт и нидерландский химик Бернард Феринга.

Ученые получат самую престижную мировую награду за проектирование и синтез молекулярных машин. Им удалось создать молекулы, движение которых можно контролировать, сообщает ТАСС.

Главное в чем может помочь это открытие – в лечении онкологических болезней. Например, обычные лекарства от рака часто не имеют целенаправленного действия и вместе с раковыми уничтожают и здоровые клетки. Запрограммированные молекулярные машины смогут доставлять препарат прямо в опухоль, не нанося вреда здоровым частям организма.