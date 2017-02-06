Стоимость золота достигла максимума с ноября

Золото подорожало до максимума с ноября 2016 года после публикации предвыборной программы кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, в которой говорится о выходе страны из зоны евро и НАТО.

Цены на золото с поставкой в апреле на торгах в Нью-Йорке выросли на 0,8 процента и составили 1230,4 доллара за тройскую унцию.

В свою очередь доходность 10-летних US Treasuries понизилась на 4 базисных пункта - до 2,43 процента.

Выборы президента Франции пройдут 23 апреля, второй тур голосования состоится 7 мая, сообщает «Интерфакс».