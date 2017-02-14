Стоимость военного заказа Индии у РФ составила более 4 млрд долларов
Власти Индии заказали у России вооружения на общую сумму свыше четырех миллиардов долларов. Об этом заявил глава делегации «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский.
Он отметил, что в настоящее время военное сотрудничество двух стран находится на очень высоком уровне. В будущем Россия и Индия намерены наращивать взаимодействие в оборонной сфере, сообщает «Экономика сегодня».
Глава делегации «Ростеха» Виктор Кладов, в свою очередь, сообщил, что до конца текущего года может быть пописан контракт на поставку Индии зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф».
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