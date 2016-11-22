Стоимость телевизионных прав на матчи ЧМ-2018 по футболу составит 100 млн долларов

Права на телевизионные трансляции матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года, будут реализованы за 100 миллионов долларов. Об этом сообщил журналистам вице-премьер правительства РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

- ФИФА будет делать тендер по правам на показ чемпионата мира, пока Россия их не приобрела. Они стоили 32 миллиона долларов, сейчас 100 миллионов, туда входят также Кубок Конфедераций и ряд продуктов. На наш взгляд, цена завышенная, очень сложно вложиться хотя бы в ноль, поэтому вопрос мы еще обсудим с ФИФА в Казани (на жеребьевке Кубка Конфедераций). Кто-то рассчитывает на деньги государства, но это должна быть рыночная история, мы должны найти компромисс, идет интенсивная работа, - цитирует Мутко ТАСС.

Кубок Конфедераций пройдет в России летом 2017 года на четырех стадионах в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

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