Стоимость рабочей силы в России не соответствует квалификации кадров
Стоимость рабочей силы в России не соответствует квалификации кадров, сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в ходе Российскиого инвестиционного форума в Сочи.
По ее словам, которые приводит ТАСС, основным препятствием роста производительности труда является резкое сокращение инвестиций в российскую экономику, и отсутствие стимулов у предпринимателей вкладывать в техническое перевооружение.
Голодец отметила, что главной причиной такого явления служит дешевая, заниженная стоимость рабочей силы, которая не соответствует сегодняшнему уровню квалификации российских работников.
Вице-премьер также напомнила, что на уровне МРОТ сегодня в России работают 4,9 миллиона человек, а минимальный уровень оплаты труда в России ниже прожиточного минимума.
- Доведение уровня оплаты труда до конкурентоспособного даст серьезный выигрыш и производству, и экономике, и людям, - добавила Голодец, отметив, что высвобождение рабочей силы, которое происходит сегодня, поможет перейти к производительным высокооплачиваемым рабочим местам.
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