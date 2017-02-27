Стоимость рабочей силы в России не соответствует квалификации кадров, сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в ходе Российскиого инвестиционного форума в Сочи.

По ее словам, которые приводит ТАСС, основным препятствием роста производительности труда является резкое сокращение инвестиций в российскую экономику, и отсутствие стимулов у предпринимателей вкладывать в техническое перевооружение.

Голодец отметила, что главной причиной такого явления служит дешевая, заниженная стоимость рабочей силы, которая не соответствует сегодняшнему уровню квалификации российских работников.

Вице-премьер также напомнила, что на уровне МРОТ сегодня в России работают 4,9 миллиона человек, а минимальный уровень оплаты труда в России ниже прожиточного минимума.

- Доведение уровня оплаты труда до конкурентоспособного даст серьезный выигрыш и производству, и экономике, и людям, - добавила Голодец, отметив, что высвобождение рабочей силы, которое происходит сегодня, поможет перейти к производительным высокооплачиваемым рабочим местам.