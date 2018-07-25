Стоимость ОСАГО будет зависеть от стиля вождения

Автовладельцы будут платить деньги за страховку в зависимости от стиля своего вождения. С соответствующим предложением выступает Минфин.

Согласно инициативе ведомства, тарифы страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) должны зависеть от того, какого стиля в вождении автомобиля придерживается его владелец.

В настоящее время стоимость страховки рассчитывают с учетом базового тарифа с поправкой на стаж и возраст водителя, число страховых случаев, региона регистрации автовладельца и мощности двигателя машины.

Если предложенные Минфином поправки будут одобрены, то при расчете стоимости «автогражданки» будет учитываться резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины, число неаварийных нарушений, пишут «Ведомости».

При этом фиксировать особенности вождения будут при помощи телематических устройств, встроенных в автомобиль, сообщает агентство Nation news.