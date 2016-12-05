Стоимость нефти достигла максимума за 16 месяцев

Мировые цены на нефть перешли к росту, при этом марка Brent подорожала до максимума с июля прошлого года.

Котировки февральских фьючерсов на нефть Brent к 12:33 МСК увеличились на 0,84 процента - до 54,92 долларов за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь выросли на 0,85 процента, составив 52,12 доллара за баррель, сообщает «Интерфакс».