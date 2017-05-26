Стоимость минимального набора продуктов втрое обогнала инфляцию

Рост цен на минимальный набор продуктов питания в 3,3 раза обогнал инфляцию, которая составила с начала года 1,5 процента.

Как уточняется в материале, это связано с сезонным подорожанием овощей, так как запасы отечественного урожая уже закончились.

По данным Росстата, в первые четыре месяца года стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России выросла на 5 процентов.

Ведомство также подсчитало, минимальный набор продуктов питания в среднем по России в конце апреля составил 3872,5 рубля, в Москве – 4710 рубля, а в Санкт-Петербурге - 4707,3 рубля.

По мнению научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марины Елисеевой, основным фактором увеличения стоимости минимального набора продуктов является рост цен на капусту, картофель, морковь, репчатый лук.

Как отмечает газета «Известия», магазины стараются расширить ассортимент в связи с ростом доходов населения, сосредоточившись на поставках дорогих импортных масла, кофе, мяса, рыбы и продуктов с какао.