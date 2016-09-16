Стоимость картины "В цеху" держится в секрете
Президент РФ Владимир Путин преподнес в качестве подарка на день рождение премьер-министру Дмитрию Медведеву картину чувашского художника Николая Овчинникова «В цеху».
Картина была приобретена у портала «Купить картину», об этом сообщает «Национальная служба новостей».
Искусствовед и владелец портала Наталья Малинина рассказала об этом в интервью НСН. При этом стоимость сделки не озвучила, так как это является коммерческой тайной. Также Малинина подчеркнула, что никаких копий картины «В цеху» больше нет, однако имеются оригиналы других работ Николая Овчинникова.
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