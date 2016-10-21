Стивет Хокинг назвал опасности искусственного интеллекта

Известный британский физик-теоретик Стивен Хокинг сообщил, что сильный рост искусственного интеллекта может стать самым худшим событием в истории человечества. Такое заявление 74-летний ученый сделал на церемонии открытия Центра по изучению искусственного интеллекта и будущего человечества в Кембриджском университете.

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести к катастрофическим результатам для человечества. Вероятно он способен улучшить себя самостоятельно и вступить с людьми в конфликт, сообщает «ФАН».

"Наряду с преимуществами ИИ также влечет угрозы, например, такие как мощное оружие или возможности для немногих угнетать большинство, - сказал физик-теоретик. - Создание искусственного интеллекта может стать последним технологическим достижением человечества, если мы не научимся контролировать риски".

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