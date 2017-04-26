Стивена Сигала назвали «пособником российских оккупантов»
Американский актер и мастер восточных единоборств Стивен Сигал включен в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Его, как и прочих деятелей российского шоу-бизнеса (в ноябре прошлого года Сигал получил гражданство РФ), уличили в незаконном, с точки зрения Украины, посещении Крыма.
Актеру вменяется поддержка «аннексии» полуострова и «отрицание российской агрессии», сообщает РИА «Новости». В связи с этим Сига назван «особником российских оккупантов и пророссийских террористов».
Крым вошел в состав РФ три года назад после проведения на полуострове всенародного референдума. Киев его результатов не признает и продолжает считать Крым своей территорией.
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