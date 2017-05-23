Стивен Сигал расскажет россиянам о получении «дальневосточного гектара»

Мастер восточных единоборств и актер Голливуда Стивен Сигал получит «дальневосточный гектар» в Приморье. При этом все этапы, которые ему предстоит пройти будут показаны в телешоу.

Оно будет транслироваться телеканалом «Россия1». «Телезрителям подробно расскажут о всех этапах, которые пройдет Стивен Сигал, – от выбора земельного участка и подачи заявления до оформления земли в собственность», - цитирует сайт администрации Приморского края представителя проекта Илью Горбунова.

На своем участке Сигал собирается построить многофункциональный спортивный центр. Там он намерен давать мастер-классы и проводить встречи со спортсменами. В дальнейших планах – строительство международного культурного центра с музеем, парком развлечений и гостиницами.