Стивен Кинг назвал допуск Трампа к ядерной кнопке страшнее своих романов
Американский писатель Стивен Кинг считает, что близость президента США Дональда Трампа к «ядерной кнопке» гораздо страшнее, чем все его романы вместе взятые.
«То, что у этого парня палец на красной кнопке, намного страшнее любой истории ужасов, что я когда-либо писал» — сказал писатель, добавив, что президент США олицетворяет «хрестоматийный пример нарциссического расстройства личности».
Стивен Кинг является автором более 50 романов, а наибольшую популярность ему принесли произведения, написанные в жанре ужасов, сообщает Ura.ru.
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