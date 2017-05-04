Стивен Кинг назвал допуск Трампа к ядерной кнопке страшнее своих романов

Американский писатель Стивен Кинг считает, что близость президента США Дональда Трампа к «ядерной кнопке» гораздо страшнее, чем все его романы вместе взятые.

«То, что у этого парня палец на красной кнопке, намного страшнее любой истории ужасов, что я когда-либо писал» — сказал писатель, добавив, что президент США олицетворяет «хрестоматийный пример нарциссического расстройства личности».

Стивен Кинг является автором более 50 романов, а наибольшую популярность ему принесли произведения, написанные в жанре ужасов, сообщает Ura.ru.