Стивен Хокинг собирается в космос

Физик-теоретик Стивен Хокинг в скором времени намерен отправиться в космический полет.

По словам ученого, место для него уже зарезервировано на корабле компании Virgin Galactic. Предложение совершить путешествие исходило от владельца Virgin Group Ричарда Брэнсона.

В интервью одному из британских телеканалов Хокинг рассказал, что уже начал подготовку к предстоящему полеты. Он добавил, что это событие может осчастливить его, сообщает «Экономика сегодня».