Стивен Хокинг собирается в космос
Физик-теоретик Стивен Хокинг в скором времени намерен отправиться в космический полет.
По словам ученого, место для него уже зарезервировано на корабле компании Virgin Galactic. Предложение совершить путешествие исходило от владельца Virgin Group Ричарда Брэнсона.
В интервью одному из британских телеканалов Хокинг рассказал, что уже начал подготовку к предстоящему полеты. Он добавил, что это событие может осчастливить его, сообщает «Экономика сегодня».
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