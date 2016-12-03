Стивен Хокинг попал в больницу в Риме
Известный физик Стивен Хокинг госпитализирован в Риме, куда прибыл на конференцию в Папской академии наук.
По словам представителя ученого, у него возникли проблемы с дыханием. В связи с этим Хокинга поместили в клинику Джемелли – одну из лучших в Риме, передает Reuters.
Медики отмечают, что угрозы для жизни Хокинга нет, его недомогание не оценивается как серьезное. В ближайшее время ученый будет выписан.
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