Стивен Хокинг попал в больницу в Риме

Известный физик Стивен Хокинг госпитализирован в Риме, куда прибыл на конференцию в Папской академии наук.

По словам представителя ученого, у него возникли проблемы с дыханием. В связи с этим Хокинга поместили в клинику Джемелли – одну из лучших в Риме, передает Reuters.

Медики отмечают, что угрозы для жизни Хокинга нет, его недомогание не оценивается как серьезное. В ближайшее время ученый будет выписан.