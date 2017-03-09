Стивен Хокинг поддержал идею создания мирового правительства

Известный британский физик Стивен Хокинг заявил о том, что есть необходимость в основании мирового правительства.

По словам Хокинга, миру угрожает биологическая или ядерная война, которая может стать продуктом агрессии, ранее способствовавшей эволюции человека, - сообщает «Svopi.ru»

Ученый сказал, что есть необходимость в контроле этого унаследованного инстинкта. Это, по его словам, может быть обеспечено «какой-то формой мирового правительства». При этом он не исключил, что в связи с этим могут возникнуть другие проблемы, в частности, появление диктатуры.