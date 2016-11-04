Стихийный лагерь беженцев эвакуировали в Париже
Власти Парижа полностью убрали лагерь беженцев, который находился у станции метро "Сталинград". В нем размещались около 3,8 тысячи мигрантов и беженцев из стран Ближнего Востока и Африки.
Мигрантов перевезли в специальные центры временного размещения. В работе было задействовано 82 автобуса. Операция также потребовала участия 600 полицейских и 250 волонтеров, сообщает РИА "Новости".
Ранее во французском Кале также был ликвидирован лагерь мигрантов. Президент Франции Франсуа Олланд обещал местным жителям, что подобный инцидент в регионе больше не повторится. Территорию, где размещался лагерь, взяли под охрану.
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