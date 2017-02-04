Стихия во Франции обесточила более 200 тысяч домов

Ураган во Франции оставил без электричества более 200 тысяч домов. Стихия побывала на юго-западе страны.

Об этом сообщило французское издание Le Monde.

Скорость ветра достигала 130-150 км/час. Ураган сопровождался мощным ливнем. У нескольких человек в результате стихии были зафиксированы легкие травмы.

В нескольких районах страны объявлен красный уровень угрозы, а в 16 департаментах он повышен до оранжевого.

Население Франции было предупреждено о непогоде заранее. Власти запретили любые мероприятия на улицах городов, перекрыли некоторые дороги.

По сообщениям Le Figaro, больше всего от урагана пострадали жители департаментов Жиронда, Шаранта и региона Медок. В городе Феррет зафиксировали скорость ветра 145 км/ч.

Ранее была информация, что стихия может повредить крышу домашнего стадиона испанского футбольного клуба «Депортиво» - арены «Риасор».

Новости по теме
Теги:
Места: Европа
События: стихия
Следующая новость Выходцам из мусульманских стран открыли въезд в США

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО