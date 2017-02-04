Стихия во Франции обесточила более 200 тысяч домов

Ураган во Франции оставил без электричества более 200 тысяч домов. Стихия побывала на юго-западе страны.

Об этом сообщило французское издание Le Monde.

Скорость ветра достигала 130-150 км/час. Ураган сопровождался мощным ливнем. У нескольких человек в результате стихии были зафиксированы легкие травмы.

В нескольких районах страны объявлен красный уровень угрозы, а в 16 департаментах он повышен до оранжевого.

Население Франции было предупреждено о непогоде заранее. Власти запретили любые мероприятия на улицах городов, перекрыли некоторые дороги.

По сообщениям Le Figaro, больше всего от урагана пострадали жители департаментов Жиронда, Шаранта и региона Медок. В городе Феррет зафиксировали скорость ветра 145 км/ч.

Ранее была информация, что стихия может повредить крышу домашнего стадиона испанского футбольного клуба «Депортиво» - арены «Риасор».